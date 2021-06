Grande Fratello Vip, Asia Valente: tampone non valido, il viaggio riuscito grazie ai follower su Instagram

E’ nata una nuova polemica che ha visto protagonista l’ex gieffina del Grande Fratello Vip, Asia Valente. La ragazza pare abbia fatto un viaggio in Croazia, ma ci sono stati dei problemi relativi al tampone. Il modo in cui ha risolto ha scatenato il web.

LE PAROLE DI ASIA VALENTE – Asia Valente ha infatti così raccontato quanto le è accaduto: “Ho fatto due tamponi prima di entrare in Croazia, uno a Milano e uno a Pordenone prima della partenza, con tanto di certificato. Semplicemente non avevamo con noi l’originale dell’esito del test perché lo avevano gli organizzatori e abbiamo dovuto attendere un po’ e giustificare l’ingresso”.

Ha poi deciso di chiarire la questione aggiungendo: “Il formato del tampone non andava bene, no che il tampone non andava bene”. Ha poi raccontato una vicenda che ha dell’incredibile. In pratica è riuscita ad entrare in Croazia soltanto mostrando il suo profilo social.

Insomma in tampone mostrato non andava bene al momento, anche se negativo, eppure, non si è persa d’animo ed è riuscita ad entrare grazie alla popolarità acquistata su Facebook in seguito alla partecipazione ottenuta dal Grande Fratello Vip, anche se prima era già abbastanza nota.

Ha infatti continuato a raccontare: “Per andare in Croazia due ore fermi perché il tampone non andava bene. Finché non ho mostrato chi sono, quanti follower ho… e ci hanno lasciato andare”. La storia di Asia Valenta ha naturalmente scatenato il popolo del web, il quale continua a lamentarsi delle continue restrizioni per spostarsi da un paese all’altro. In questo caso però è bastato solo mostrare un profilo su Instagram.