Grande Fratello Vip: Barbara Alberti fa rivelazioni circa il guadagno che le spetterebbe

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, tra sorprese e retroscena, ha colpito un po’ tutto il pubblico la reazione di Barbara Alberti. Pare che la donna sia sempre più insofferente per la permanenza nella casa del GF.

BARBARA ALBERTI: VORREBBE USCIRE DALLA CASA? – Come dicevamo, pare che la donna non resista più e si voglia eliminare dalla casa più spiata d’Italia. Ma come mai? In realtà ha mostrato quest’insofferenza quando al momento delle nomination che risultavano già scontate, sin da subito, ha dichiarato di volersi eliminare prima e di essere pronta ad uscire dal programma. A farla ragionare è stato proprio Alfonso Signorini, il quale le ha ricordato di rispettare le regole.

BARBARA ALBERTI PARLA DEL COMPENSO ECONOMICO CHE DOVREBBE RICEVERE – Parlando con i concorrenti, in una puntata del day-time andata in onda oggi, come ricorda anche ‘Il Vicolo Delle News’, la donna si è sfogata con Fabio Testi. Quest’ultimo ha sostenuto che la sua uscita prima della fine definitiva del contratto, dovuta ad un’eliminazione da parte del pubblico e non da sola, appunto, avrebbe causato la rottura anticipata e quindi nessun compenso economico. La Alberti però ha dichiarato apertamente: “se mi vota il pubblico esco e prendo anche il cachet. Se mi ritiro perdo il cachet e prendo solo l’onorario delle puntate “. Tali parole hanno ammutolito tutti, forse ha rivelato qualcosa che non avrebbe dovuto?