Grande Fratello Vip: Carlotta Dell’Isola minacciata di morte, lei va per vie legali

Carlotta Dell’Isola ha da poco terminato la sua esperienza nel Grande Fratello Vip. Il ritorno alla realtà non è stato per lei molto positivo, infatti è stata attaccata molto duramente. Il motivo? Alcune critiche rivolte ad Andrea Zenga.

Nello specifico la ragazza ci sarebbe rimasta male di essere stata votata proprio da lui. Pare infatti che lui l’abbia abbracciata dicendole di volerle bene. Carlotta ha infatti dichiarato: “Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male, se a votarti è una persona che consideri amici, e non un semplice collega”.

Molti utenti, ha raccontato la ragazza per Novella 2000, sono rimasti scosse dalle critiche mosse per Andrea Zenga e hanno cominciato ad attaccarla molto duramente, minacciandola persino di morte. Ci sono state anche delle critiche inerenti alle sue extension che Carlotta ha detto di aver messo per nascondere la crescita e non per problemi di caduta di capelli dovuti all’anoressia, come qualcuno aveva vociferato.

Carlotta ha fatto leggere i commenti al suo futuro marito Nello, e anche lui si è detto realmente sconvolto. Pare che lei abbia paura persino ad uscire di casa e che ricorrerà alle vie legali. “Sono cose inaccettabili, vanno denunciate”. Nel frattempo la finale del Gf Vip è vicina è c’è chi punta su Tommaso Zorzi. Anche Dayane è forte, anche se ultimamente è stata vittima di una grave perdita, quella del fratello, Lucas.