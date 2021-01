Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti potrebbe uscire dalla casa?

Il web ormai si è convinto: la prossima ad uscire dalla casa potrebbe essere proprio Cecilia Capriotti. La puntata andrà in onda Lunedì sera, 18 Gennaio. Pare che i consensi nei confronti dell’attrice siano calati di molto, ma qual è il motivo? Scopriamolo insieme.

Il pubblico ha accusato Cecilia di essere poco sportiva nelle nomination. Pare che non le accetti e che quindi provi anche molto rancore nei confronti di chi decide di nominarla.

LA RABBIA DI CECILIA CAPRIOTTI PER LE NOMINATION – Cecilia Capriotti si è molto offesa con Andrea Zenga e poi subito dopo con Maria Teresa Aruta. Quest’ultima ha avuto addirittura una crisi isterica e i coinquilini hanno incolpato proprio la Capriotti.

Anche suo marito non è contento di ciò che sta dicendo o facendo la Capriotti. Ha dichiarato che la vede abbastanza stressata e che ci rimane molto male per la considerazione positiva che in generale ha di lei.

IL PARERE DEL MARITO – L’uomo non ha apprezzato le parole della moglie, la quale aveva dichiarato: Il matrimonio è un colpo basso. Tutto quello che succede attorno a noi non aiuta questo tipo di organizzazione”. Lui ha poi sostenuto:“Io mi occupo di eventi e ho sempre detto di farlo in modo molto soft, ma lei non è molto d’accordo”.

Ha poi continuato dicendo: “Assolutamente non le farò nessuna proposta nella Casa, noi abbiamo parlato spesso di allargare la famiglia”. Questo potrebbe avverarsi presto se Cecilia uscirà realmente dalla casa. Voi cosa ne pensate?