Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié rivela un dettaglio su Tommaso Eletti: ”L’hanno cacciato da scuola”

Sono passati poco più di tre giorni dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e già gran parte dei coinquilini della casa più spiata d’Italia si sono lasciati andare alle prime confessioni. L’ultima riguarda Tommaso Eletti, ex volto di Temptation Island 2021 e Clarissa Hailé Selassié, una delle principesse etiopi.

TOMMASO E CLARISSA SI CONOSCEVANO GIà – A quanto pare, i due ragazzi si conoscevano già prima di entrare nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le parole della giovane ragazza hanno sconvolto tutti: “L’hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa”, ha rivelato la giovane agli altri compagni d’avventura.

LE PAROLE DI CLARISSA – La principessa Clarissa Hailé Salassié, parlando con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, ha rivelato di conoscere Tommaso Eletti da molti, anni perché sono stati compagni di scuola quando erano alle elementari. “Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi”.

La confessione della gieffina ha prontamente stupito tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6, tra cui Soleil Sorge, che non ha perso tempo a dire il suo pensiero: “Andavate alle elementari insieme? Ma dai che bello! Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi!?”, ha dichiarato con ironia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro è intervenuta nel dibattito e infatti le ha fatto la seguente domanda: “Ma poi hai finito la scuola lì oppure te ne sei andato?”. Il 21enne romano ha risposto così: “Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare”.