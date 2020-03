Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia era già nota al mondo della tv, ecco dove l’abbiamo già vista

La conoscete tutti perché ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip. Per la precisione all’ultima edizione, ancora in corso. Stiamo parlando proprio di lei: Clizia Incorvaia. Prima di entrare a far parte del mondo della tv la ragazza era, ma lo è tutt’ora, una modella. Nata a Pordenone è anche laureata in Scienze della Comunicazione, l’avreste mai detto? La ragazza però ancor prima di entrare nel reality show il Grande Fratello Vip, era già un volto noto al mondo della televisione e non solo, in questo articolo, vi sveleremo dove avreste potuto vedere Clizia Incorvaia precedentemente.

CLIZIA INCORVAIA: PROTAGONISTA DI UN VIDEOCLIP MUSICALE – Forse non ci crederete, ma Clizia ha partecipato alle riprese di un videoclip musicale. Si tratta di una canzone dello storico e celebre cantante italiano, Paolo Meneguzzi. La canzone è Guardami Negli Occhi. La ragazza era ancora più piccola ma comunque riconoscibile e molto simile ad ora. Non solo ha poi partecipato ad altri programmi televisivi, vi sveleremo quali.

CLIZIA INCORVAIA: ALTRI PROGRAMMI TELEVISIVI AI QUALI HA PARTECIPATO – La ragazza ha partecipato nel 2016 all’edizione di Pechino Express, poi a Markette e Chiambretti Night. Ha persino partecipato alle riprese di un film sui grandi schermi: Flashback, di Simone Cusumano. Un percorso completo, quello della Incorvaia, prima di approdare al Grande Fratello Vip.

CLIZIA INCORVAIA: VITA PRIVATA E GOSSIP – Come saprete, la modella e attualmente anche web influencer è stata oggetto di critiche da parte del gossip. Sappiamo, infatti, che ha avuto una relazione con Sarcina, cantante delle vibrazione. Si è saputo, poi, che lo avrebbe tradito col suo amico e collega Riccardo Scamarcio. Attualmente però sembra essere felicemente fidanzata con Paolo Ciavarro, conosciuto proprio nella casa Del Gf Vip quest’anno. La coppia ha fatto molto clamore ed è piaciuta subito a tutto il pubblico del programma.

CLIZIA INCORVAIA: LE GIUSTIFICAZIONI AL PRESUNTO TRADIMENTO – La ragazza, successivamente all’accaduto tentò di giustificarsi dichiarando che tra lei e Riccardo Scamarcio c’era stato solo un bacio. Accusò anche lo stesso Sarcina di averla precedentemente tradita. «Ho trovato delle chat su Facebook con le fan, di lui che scriveva a ragazze italiane, chiedendo in cambio materiale pornografico e incontri», ha detto a Live non è la D’Urso nell’ottobre del 2019.

LA SQUALIFICA DI CLIZIA AL GF – Come avrete avuto modo di vedere seguendo il Gf Vip, Clizia è stata squalificata dalla produzione per aver detto parole pesanti all’altro concorrente Andrea Denver. Una volta squalificata si è detta poi pentita di quanto aveva detto, peccato però che le sue parole le abbia pagate duramente lasciando il programma prima del previsto.