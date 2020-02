Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia rivela di avere un altro uomo fuori dalla casa

Ieri sera Paolo Ciavarro ha ricevuto una bellissima sorpresa all’interno della casa. La produzione del Grande Fratello Vip ha fatto entrare Eleonora Giorgi, madre del gieffino. Tuttavia nonostante l’entusiasmo iniziale, Eleonora deve aver in qualche modo “spaventato” Clizia Incorvaia.

IL FLIRT TRA PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA – I più appassionati del programma avranno certamente notato il rapporto tra Paolo Ciavarro, volto noto di Forum e figlio di Massimo, e Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina. I due hanno moltissimo feeling e più volte Paolo ha svelato di provare una certa simpatia nei confronti della donna. Ieri sera Eleonora Giorgi è entrata nella casa per una sorpresa al figlio e ne ha approfittato per dare la sua “benedizione” a questa (futura?) coppia: “Mi piaci molto Clizia, sei candida. Vedi che i Ciavarro sono lenti, anche suo padre ha impiegato un mese solo per farmi una telefonata”. Queste parole devono aver spaventato la Incorvaia, la quale ha fatto una rivelazione a Licia Nunez.

CLIZIA INCORVAIA HA UN ALTRO UOMO FUORI DALLA CASA – Clizia ha svelato a Licia Nunez, durante la notte, di non avere il cuore completamente libero. La donna ha rivelato alla sua compagna di avventura di avere un altro uomo fuori dalla casa con il quale si frequenta da circa un mese. Clizia ha preferito fare questa rivelazione di notte lontana dalle orecchie indiscrete, soprattutto da quelle di Paolo Ciavarro. Cosa ne penserà il ragazzo? Licia Nunez ha suggerito alla Incorvaia di dire la verità a Paolo, in modo da evitare fraintendimenti e sofferenze inutili.