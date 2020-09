Grande Fratello Vip, concorrenti: a quanto ammonterebbe il loro compenso?

È da poco iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip e già si ipotizza a quanto ammonterebbe il compenso che i concorrenti ricevono settimanalmente. Infatti, non è un mistero il fatto che i concorrenti percepiscano una somma per la loro partecipazione. Sebbene non ci sia ancora nulla di noto, si iniziano già le teorie riguardo il loro cachet.

QUANTO GUADAGNANO I VIP? – A pubblicare le ipotetiche cifre che percepirebbero i vari vip è Amedeo Venza, noto influencer. Venza, infatti, è conosciuto sui social per i tanti scoop con protagonisti i volti noti per programmi come Uomini e Donne e Temptation Island.

Nelle scorse ore, l’influencer ha pubblicato nelle sue IG Stories i vari cachet che i vip riceverebbero settimanalmente. Naturalmente, vanno in base alla popolarità dei personaggi. In fondo ci sono:

Miriam Catania , Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Fulvio Abate, Guenda Goria, Denis Dosio, Francesca Pepe, Enock Balotelli e Francesco Oppini, i cui cachet pare si aggirerebbero attorno ai 3 mila euro per ogni settimana trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

A seguire ci sono: Adue Del Vesco, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli che, invece, percepirebbero un compenso di circa 5 mila euro a settimana.

La cifra che guadagnerebbero personaggi quali Patrizia De Blanck, Fausto Leali, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta e Flavia Vento, si aggirerebbe tra gli 8 mila-15 mila euro.

Stando a quanto rivelato da Amedeo, le due concorrenti del Grande Fratello Vip ad avere il cachet più alto sarebbero Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci. La prima guadagnerebbe 10 mila euro a settimana, mentre la Gregoracci ne prenderebbe 15 mila.