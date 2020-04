Grande Fratello Vip: Dagospia sgancia una bomba riguardo una delle ex concorrenti

Non si può certo dire che quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia stata tranquilla, anzi. Sebbene si sia conclusa, ci ha pensato Dagospia a riportare il reality al centro dell’attenzione.

LE DONNE, PROTAGONISTE INDISCUSSE – È innegabile il fatto che in questo GF Vip gli indiscussi protagonisti sono state molte donne. All’ordine del giorno, infatti, erano i forti caratteri delle gieffine che finivano molto spesso per scontrarsi. Fra i concorrenti più chiacchierati è stata sicuramente Antonella Elia e il suo caratterino per nulla facile. Indimenticabili, gli scontri avvenuti con Valeria Marini e Fernanda Lessa che hanno animato i salotti televisivi.

LA RIVELAZIONE SU UNA CONCORRENTE – Uno dei siti di gossip più noti del web, Dagospia, ha sganciato un’inaspettata bomba. Da quanto riportato sul sito di Roberto D’Agostino, una concorrente, appena uscita dalla casa, “ha cercato di contattare un noto politico“. A far impazzire i social è stato un piccolo dettaglio: non è stato detto il nome di questa ex gieffina.

DI CHI SI PARLA? – Per far accrescere ancor di più la curiosità dei lettori, lo stesso Dagospia ha terminato con “Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?”. Sapendo perfettamente l’attendibilità del sito che mai una volta ha riportato una notizia falsa, la domanda è solo una: chi è la concorrente in questione?

LE TEORIE – Questa inaspettata notizia non ha fatto altro che far nascere teorie intorno ad esse. C’è chi ha insinuato che dietro a tutto ciò, ci sia la sete di fama della concorrente e chi, invece, smania per un ritorno alle vette. Oltre alle già citate Antonella, Valeria e Fernarda, c’è la vincitrice Paola Di Benedetto e anche Adriana Volpe, Barbara Alberti, Rita Rusic, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Licia Nunez e le ultime entrate Sara Soldati, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Serena Enardu .