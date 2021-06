Grande Fratello Vip: Dayane Mello con un ragazzo misterioso

Nelle ultime ore, Dayane Mello, è tornata a far parlare di sé, in quanto è stata avvistata in compagnia di un ragazzo molto giovane. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, tra le altre cose, è molto impegnata dal punto di vista lavorativo e per questo è stata costretta a viaggiare parecchio.

Durante i suoi viaggi, la donna ha avuto modo di incontrare anche la madre e la nonna del suo ex fidanzato, Carlo Beretta. Tale notizia ha letteralmente fatto il giro del web, ma a quanto pare, non è l’unica notizia che sta circolando.

DAYANE MELLO AVVISTATA CON UN RAGAZZO MISTERIOSO – Durante uno dei suoi viaggi, Dayane Mello ha incontrato la sua ex suocera, ossia la madre del suo ex Carlo Beretta. La storia tra i due ragazzi è finita da un po’, ma sicuramente in maniera pacifica.

Sembra infatti, che siano rimasti in ottimi rapporti, ma non solo. Anche con la sua famiglia sembra essere rimasta piuttosto amica. Ma ultimamente è circolata un’altra notizia, alcune fan della Mello hanno dichiarato di aver beccato la dama con un uomo misterioso, Chi sarà?

Non sappiamo chi sia il ragazzo misterioso, anche perché per ora non ci sono informazioni in merito. Lei ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione e non sappiamo se tra i due ci sia qualcosa. La foto è stata mandata direttamente da una fan e il ragazzo sembra essere decisamente più giovane della Mello. Per vedere la foto clicca qui.