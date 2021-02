Grande Fratello Vip: Dayane Mello discute con Tommaso Zorzi

In seguito al lutto di Dayane Mello, quest’ultima era riuscita a riavvicinarsi a Tommaso Zorzi. La loro ”tregua” però non sembra essere durata molto. Pare, infatti che abbiano già discusso in seguito alla nomination fatta dallo stesso Zorzi.

”Ha perso un po’ di valore ai miei occhi”, ha dichiarato Dayane Mello. Ormai la finale del Gf Vip, prevista per il 1 Marzo, è sempre più vicina ed è sempre più difficile andare tutti d’accordo. Infatti i primi equlibri sembrano essersi rotti dopo quest’ultima nomination.

LA NOMINATION DI TOMMASO ZORZI, LE PAROLE DI DAYANE MELLO – Lunedì scorso Tommaso Zorzi ha inaspettatamente nominato Maria Teresa Ruta, mamma di Guenda Goria. Dayane Mello per questo aveva dichiarato: ”Non si ragiona così”. Anche la stessa giornalista era rimasta spiazzata dalla sua votazione.

Maria Teresa Ruta ha infatti chiesto a Dayane su come mai avesse votato lei e non Giulia. “Lui ha pensato che Giulia lo avrebbe nominato. Dopo le cose che gli ha detto Pupo in puntata era l’unico che non mi aveva nominato”.

Poi ha continuato dichiarando: “Magari io mi sono avvicinata a Giulia. Povera Giulia, è l’animale più debole tra i due”. E ancora: “Non sapendo chi scegliere dal mazzo ha scelto me. Mi ha nominato apposta. Mi spiace. Mi ha anche fatto passare per una che non prende posizioni”.