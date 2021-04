Grande Fratello Vip: Dayane Mello e Mario Balotelli sono fidanzati

Sembra essere ormai ufficiale: Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip e il noto calciatore Mario Balotelli, stanno insieme. Questa volta pare che i due abbiano proprio serie intenzioni. A rendere noto il tutto è stato il settimanale ”Chi”, diretto da Alfonso Signorini.

I due si conoscevano già precedentemente e il loro rapporto non si era mai interrotto del tutto. In passato hanno anche avuto un legame durato circa 10 anni, con numerosissimi alti e bassi. A quanto pare l’ultimo incontro sarebbe avvenuto poco prima che Dayane entrasse nella casa.

Il noto calciatore, durante il reality le aveva fatto diverse soprese. Inoltre anche al di fuori della tv è sempre stato molto presente. Stando a quanto riporta ”Gossip e Tv” una volta le avrebbe regalato 100 rose, fatte trovare in macchina e avrebbe fatto chiudere un ristorante per loro.

Nel 2017 aveva fatto sapere di restare in Italia solo per Mario Balotelli. In effetti sembra che i suoi sentimenti non si siano mai affievoliti del tutto. Era da poco in Italia per uno shooting, ma aveva conosciuto Mario in un locale e se ne era innamorata. Sappiamo anche che Balotelli al Grande Fratello Vip aveva fatto una battuta poco carina.

LA BATTUTA DI MARIO BALOTELLI SU DAYANE MELLO – Signorini aveva chiesto alla Mello se le avesse fatto piacere incontrare in quel determinato momento Mario Balotelli. Lei aveva confermato, così Signorini ha riportato:“Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. La risposta di Mario spiazzò tutti: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘basta, basta fa male’”. In seguito si è poi scusato.