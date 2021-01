Grande Fratello Vip: Dayane Mello offende le persone in sovrappeso, rischia la squalifica?

In questi ultimi giorni Dayane Mello è al centro dei gossip. La ragazza ha innanzitutto discusso con Tommaso Zorzi e lo ha definito ‘malato mentale’. Oltre a questa triste battuta ha anche offeso una particolare categoria di persone, questo ha scatenato numerose critiche sui social.

DAYANE MELLO OFFENDE LE PERSONE IN SOVRAPPESO – La ragazza stava parlando con Andrea Zenga quando ha fatto questa infelice battuta. Il ragazzo ha dichiarato apertamente di non sentirsi a proprio agio tra le persone nel farsi vedere in intimo. Lei, dopo aver ascoltato le parole di Zenga ha detto: “Pensa a quelli con il pancione…Loro cosa devono dire?”

Lui ha continuato comunque a ribadire che non si sente a proprio agio in quelle condizioni, ma la Mello insieme a Maria Teresa Ruta hanno ribadito di volerlo vedere in intimo. Le parole della Mello però non sono di certo passate inosservate e il web lo ha fatto sin da subito notare.

GABRIELE PARPIGLIA: IL POST SUL WEB – Il popolare giornalista Gabriele Parpiglia è intervenuto su twitter per ribadire il suo pensiero circa la frase detta da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista ha infatti scritto:

“La frase di Dayane Mello rivolta a Tommaso Zorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di Nardi…Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’…” Dayane Mello rischerà la squalifica? Staremo a vedere, intanto per vedere il video in cui pronuncia quella frase clicca qui.