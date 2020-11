Grande Fratello Vip, Dayane Mello protagonista di un incidente osé in piscina

Nelle ultime settimane ad attirare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip è sicuramente Dayane Mello. I suoi scontri con Elisabetta Gregoraci hanno fatto molto parlare, dividendo i fan del reality. Nelle ultime ore la concorrente si è resa protagonista di un incidente senza veli, avvenuto nella piscina.

INCIDENTE OSÉ – È accaduto tutto oggi, quando la modella brasiliana ha cercato di insegnare a Giulia Salemi a tuffarsi. L’influencer ha infatti rivelato di non saper gettarsi in acqua di testa, lasciando gli altri concorrenti sorpresi. La Mello si è comunque offerta a spiegare all’inquilina come gettarsi in acqua.

Durante la lezione di tuffo, però, qualcosa è andato storto. Mentre si gettava in acqua, il costumo si è sposato ed è così uscito fuori il seno. Una volta in acqua, Dayane ha tentato di coprire le sue grazie, ma le telecamere subacquee hanno ripreso tutto.

Nonostante l’incidente piccante, la Mello non si è fermata. Ha continuato a tuffarsi, finendo nuovamente con il seno di fuori. Il breve filmato è finito in diretta, spopolando successivamente sui social.

Sebbene anche gli altri gieffini abbiano tentato di insegnare alla Salemi come tuffarsi di testa, sembra che Giulia non sia comunque riuscita ad imparare a farli. Per vedere il video, clicca qui.