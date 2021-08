Grande Fratello Vip: Dayane Mello va in Brasile, il suo nuovo flirt

Dayane Mello è tornata nuovamente in Brasile nella sua terra d’origine. La donna, che aveva partecipato al ”Grande Fratello Vip”, è dovuta partire perché doveva far fronte a degli impegni personali e anche perché doveva trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Purtroppo tutti sappiamo, anche perché è stato detto apertamente all’interno del ”Grande Fratello Vip”, che la sua famiglia ha dovuto subire due gravi lutti. Dayane Mello ha infatti perso sia la mamma che il fratello Lucas.

IL NUOVO FLIRT DI DAYANE MELLO – Nelle scorse ore l’ex compagna di Stefano Sala è stata ospite a un matrimonio e sorprendendo tutti i suoi followers, ha pubblicato una Ig story nella quale si mostra mentre bacia un misterioso uomo. Pare quindi che Dayane abbia iniziato una nuova frequentazione.

Si tratta di un modello Alexandre Cunha. Stando ai gossip che sono circolati, sembra che Dayane avesse già notato il ragazzo. Infatti aveva lasciato sul suo profilo diversi like sotto le foto. Pare quindi che si conoscano da un po’ di tempo. Bisogna solo capire se il bacio che si sono dati è stato in segno d’amicizia o per un amore che sta nascendo.

DAYANE MELLO AL GRANDE FRATELLO VIP – Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse del ”Grande Fratello Vip, molto amata dal pubblico, anche se come sempre non sono mancate le critiche. La sua amicizia con Rosalinda Cannavò è nata solo una volta uscita dalla casa del Gf Vip. Per vedere le nuove foto di Dayane Mello clicca qui.