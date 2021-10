Grande Fratello Vip: Delia Duran pronta ad entrare nella casa

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini e la scorsa settimana c’è anche stato un bacio grazie al kiss freeeze. Delia Duran in un’intervista per Casa Chi aveva dichiarato di essere pronta ad entrare al GF Vip se avesse visto un avvicinamento sospetto tra il marito e la coinquilina. A quanto pare questo bacio non l’ha affatto turbata.

In seguito in un’intervistata fatta per Novella 2000 ha detto però che vorrebbe comunque entrare nella casa del Gf per passare una notte d’amore con il marito e magari concepire anche un figlio. Ma scopriamo cos’ha confessato nel dettaglio la donna.

LE PAROLE DI DELIA DURAN SU ALEX BELLI – Delia Duran ha confessato: “Lui è stato frainteso. Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. Cosa farò con mio marito quando uscirà? Un figlio, ce lo siamo promessi e così sarà”.

Poi ha continuato: ”Mi piacerebbe fare anche un appello speciale al Grande Fratello. Vorrei che mi organizzasse una cena super romantica con Alex nella Casa, che proseguirà con una notte di fuoco. Ha sentito bene, intendo dire proprio quello. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà che durante questo incontro ci scappi anche un bebè. Alex ed io insieme siamo molto imprevedibili”.

DELIA RISPONDE ALLE CRITICHE SU ALEX – In molti hanno accusato l’attore di essere troppo rigido e di avere un tono di voce che sembra finto come quando recitava in Centovetrine. Di queste critiche ha parlato Delia , che ha rivelato di essersi innamorata del marito anche per questa sua caratteristica. Le sue parole infatti sono state: “Ha la voce forte e incisiva, è uno dei particolari che mi ha fatto innamorare di lui. Il suo modo di parlare, così persuasivo, mi ha sempre affascinato. A me piace davvero tanto. Per me sono solo invidiosi. Tutti vorrebbero la voce di Alex, diciamoci la verità”.