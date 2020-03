Grande Fratello Vip, Denver innamorato di Adriana Volpe?

Quest’anno il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, ha davvero lasciato il segno: risse, amori, per non parlare dell’emergenza Coronavirus che sta investendo il Paese. Il programma è stato uno dei pochi a non aver subito variazioni da parte di Mediaset, eccezion fatta per la finale che andrà in onda i primi di aprile. Adriana Volpe, ex concorrente, ha deciso di abbandonare la casa qualche giorno fa a causa di un grave lutto.

ADRIANA VOLPE ABBANDONA LA CASA – La conduttrice è stata una grande protagonista di questa edizione e, se non fosse stato per il grave lutto subito in famiglia, sarebbe stata sicuramente una papabile vincitrice. Purtroppo però, il destino ha deciso diversamente per lei: a causa del Coronavirus è venuto a mancare il suocero, padre del marito Roberto Parli. L’uomo ha lottato molto ma si è spento in un ospedale a Montecarlo. La donna, messa a conoscenza della questione, ha deciso di abbandonare il gioco per dedicarsi alla sua famiglia.

ADRIANA SI SFOGA SU INSTAGRAM – La conduttrice è tornata in possesso dei social network e ha lasciato diversi messaggi di ringraziamenti, soprattutto per i compagni di questo viaggio. “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro al cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto e la solidarietà che mi state dimostrando, è incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia. Adriana” ha condiviso su Instagram la Volpe.

DENVER INNAMORATO DI ADRIANA? – Denver non ha preso molto bene l’uscita della Volpe dalla casa, i due avevano legato moltissimo. Il ragazzo, parlando con Patrick Pugliese, ha tirato fuori dalla tasca una foto sexy della conduttrice in occasione del calendario del Grande Fratello Vip 2020. Denver con voce dolce ma anche un po’ malinconica ha esclamato: “Bellissima, bellissima donna. Spero stia bene e che ci stia guardando”. Il gesto del concorrente ha lasciato interdetti i fan, che il ragazzo provi sentimenti nei confronti di Adriana Volpe?

ADRIANA RINGRAZIA I CONCORRENTI DEL GFVIP – La bionda conduttrice ha speso delle parole positive anche nei confronti dei compagni di viaggio. “La vita può allontanarci, l’amore poi continuerà” ha scritto la donna sui social. “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile” ha concluso Adriana molto emozionata.