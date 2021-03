Grande Fratello Vip: donazioni di denaro per Dayane Mello, è polemica

Il Grande Fratello Vip è finito da pochissimo e ha visto come vincitore Tommaso Zorzi. La modella brasiliana, Dayane Mello, è riuscita ad arrivare soltanto quarta. Prima di lei Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Tommaso Zorzi ha superato tutti grazie alla sua energia e alla sua voglia di creare dinamiche all’interno della casa che hanno sempre più incuriosito il pubblico.

UNA RACCOLTA FONDI PER DAYANE MELLO – Su GoFoundMe moltissimi fan di Dayane Mello hanno deciso di organizzarle una raccolta fondi per consolarla del suo 4 posto. L’obiettivo è di ottenere una somma di 60mila euro. Sono molti, infatti, coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi.

Nel giro di pochi giorni sono stati raccolti oltre 6.600 euro. La piattaforma è quella sulla quale di solito vengono raccolti i soldi per donazioni a coloro che ne hanno più bisogno e per storie tragiche e problematiche. Questa iniziativa presa dai fan di Dayane Mello ha scatenato parecchie polemiche.

LE CRITICHE A DAYANE MELLO – La raccolta fondi di cui abbiamo precedente accennato si chiama: “Regalo d’amore per la nostra campionessa”. “Un regalo speciale a Dayane Mello da parte della sua Fan Base per festeggiare una vera campionessa” . Ci sono stati utenti che hanno inviato anche grosse somme di denaro e chi ha invece preferito limitarsi a donare 30 o 50 euro.

Le critiche e le polemiche sono state molteplici. Per esempio su Twitter qualcuno ha scritto: : “Ma sono gli stessi che non donano soldi a Telethon perché ci sono i brogli?”. Per ora la Mello ha preferito non dire niente sull’accaduto, ma non escludiamo che possa farlo nelle prossime ore. Per ora ha riabbracciato sua figlia Sofia una volta tornata a casa dall’esperienza in tv. Per vedere la raccolta fondi clicca qui.