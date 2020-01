Grande Fratello Vip: dubbi sul rientro di Barbara Alberti

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Quanto è accaduto nella puntata ha lasciato gran parte del pubblico senza parole, anzi non sono mancate le numerose critiche e dubbi al riguardo. Ecco cos’è successo.

GF VIP: BARBARA ALBERTI NON ESCE DALLA CASA – Barbara Alberti questa settimana era finita al televoto e con molta probabilità sarebbe uscita dalla casa del Grande Fratello poichè non è molto apprezzata dal pubblico, anche per quello che ha detto su Pasquale Laricchia e Valeria Marini. La donna peró, a detta di Alfonso signorini, sarebbe svenuta durante la messa in onda e per questo motivo fatta rientrare subito in casa senza passare nuovamente per il televoto.

GRANDE FRATELLO VIP: I DUBBI DEL PUBBLICO – Non sono mancati i dubbi del pubblico che ha pensato potesse essere tutto programmato. Infatti Licia Nunez non sapeva dello svenimento e ha chiesto come stesse la Alberti in confessionale. Questo ha insinuato ancora più dubbi. A finire al televoto sono stati: Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Quest’ultimo è stato per un po’ prima nel tugurio e continua ad essere un po’ isolato dagli concorrenti per questo viene spesso nominato. Alessia Marcuzzi, come ha dichiarato ‘Il Vicolo Delle News’, si è schierata dalla parte di Patrick sostenendolo e dicendo che non vorrebbe che uscisse. E voi cosa ne pensate? Vi piace Patrick?