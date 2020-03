Grande Fratello Vip: è di nuovo lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

È accaduto proprio poco fa. Antonella Elia e Valeria Marini hanno avuto nuovamente una discussione. Che tra le due non scorra buon sangue ormai è risaputo. Le due donne non perdono l’occasione per punzecchiarsi l’un l’altra di continuo.

VALERIA MARINI ERA INDECISA SE LASCIARE LA CASA DEL GF – Come ricorderete qualche giorno fa in seguito ad una lite avvenuta tra lei ed Antonella Elia, Valeria era indecisa se lasciare o meno la casa del GF. In realtà poi sembra aver cambiato totalmente idea. Dunque per ora resta in casa.

LA LITE TRA VALERIA MARINI ED ANTONELLA ELIA – Proprio poco fa Antonella Elia stava prendendo qualcosa da un mobile della casa. Si suppone che accidentalmente abbia calpestato le ciabatte della Marini, quest’ultima per farglielo capire le ha toccato le spalle, ma Elia ha nuovamente esagerato. Ha dichiarato, infatti, che Valeria Marini le avrebbe dato dei pungi nei reni. Dichiarazioni forti, dunque, per qualche colpetto sulla schiena. Come procederanno le cose tra le due donne in casa? Non ci resta che continuare a guardare il reality per saperlo.