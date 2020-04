Grande Fratello Vip: è finita tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli

La dichiarazione è stata proprio da Ambra Lombardo per il giornale ‘Di più’ . Tra la giovane donna e il parrucchiere Kikò Nalli è ufficialmente finita. Ambra lo ha annunciato durante un’intervista senza dare troppe spiegazioni, preferendo dunque la riservatezza.

AMBRA LOMBARDO E KIKò NALLI: LA CONOSCENZA NEL GRANDE FRATELLO VIP – Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Inizialmente si era notato che tra i due c’era un certo feeling. Quando Ambra poi fu costretta ad uscire dalla casa del GF Vip Kikò non riusciva a smettere di pensarla. Lei entrò nuovamente a sorpresa nella casa per confessargli il suo amore.

UNA STORIA D’AMORE DURATA ANCHE FUORI – Ambra, dunque, decise di aspettare fuori il suo Kikò. Una volta terminata l’esperienza televisiva per entrambi, i due hanno intrapreso una relazione durata diverso tempo sino ad oggi. All’epoca non sono certo mancate le critiche, tra le quali spiccò proprio quella di Tina Cipollari, ex moglie di Kikò.

LE CRITICHE DI TINA CIPOLLARI – La storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, inizialmente aveva aspramente criticato la coppia formata da Ambra Lombardo e il suo ex marito Kikò Nalli. Dopo poco tempo, però, probabilmente vedendo che le cose tra i due stavano andando a gonfie vele, era tornata sui suoi passi e gli aveva augurato il meglio. Aveva poi concluso dicendo: ”e se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”.

LA STORIA CON TINA CIPOLLARI – Come vi abbiamo precedentemente accennato la storia con Tina Cipollari è durata molto tempo, i due, infatti, sono stati sposati e hanno avuto tre figli: Mattias, Francesco, e Gianluca. Dopo ben tredici anni insieme i due hanno scelto di separarsi, ma nonostante ciò, sono rimasti in buoni rapporti. La Cipollari attualmente è la compagna del fiorentino Vincenzo Ferrara.

LA FINE DELLA STORIA CON KIKò: LE PAROLE DI AMBRA – Per la prima volta Ambra ha ammesso la fine della storia d’amore con il parrucchiere Kikò. Precedentemente erano circolate alcune voci circa una presunta crisi ma la donna aveva sempre smentito parlando di ”coppia felicissima”. Adesso, invece, tra i due è definitivamente finita e la Lombardo lo annuncia così: “Sì è finita“. E ancora: “Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare. Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”.