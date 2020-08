Grande Fratello Vip: è finita tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo

E’ finita una delle ultime storie d’amore nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando della coppia composta da Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due si erano conosciuti proprio lo scorso anno all’interno del Grande Fratello e sembravano essere felici, vicini e affiatati, ma qualcosa sembra essere andato storto.

GRANDE FRATELLO VIP: è FINITA TRA KIKò E AMBRA, LE MOTIVAZIONI – E’ davvero finita tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo? A quanto pare si, la notizia è ufficiale e a dichiararlo è stata proprio lei. I due dopo aver passato la quarantena distanti hanno detto addio definitivamente al loro nuovo amore.

Tra le motivazioni principali, stando a quanto detto da lei, pare che ci sia proprio la distanza. Ambra necessita di un uomo che le stia costantemente vicino e con il quale passare gran parte del tempo. Ha infatti dichiarato:

“Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stancata di aspettare”, “La mia è un’estate da single, anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi, non mi sembra ci siano altre prospettive per il futuro”.

I FUTURI PROGETTI DI AMBRA – Dunque non ci sarà nessuna possibilità che uno dei due torni sui suoi passi? Per ora no a quanto pare. Ambra sembra molto convinta della decisione presa. Tra l’altro la giovane donna pare che abbia dei nuovi progetti lavorativi. Dopo il ”Grande Fratello” e ”La Repubblica delle donne” è pronta nuovamente ad andare in tv.