Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due, battezzati i Donnalisi dai fan, si sono conosciuti a Settembre durante l’inizio del reality.

I due hanno attraversato molteplici momenti complicati: tra litigi ed incomprensioni, anche durante il percorso nella casa, la loro storia è stata colpa di turbolenze ma ad avere la meglio, sempre in ogni discussione, c’è stato l’amore che ormai mesi lega la coppia.

Usciti dalla casa i Donnalisi sono da subito andati a convivere e per tutti i follower, è iniziato un periodo di continue foto e condivisioni social da parte della coppia. Negli ultimi giorni però, i due ragazzi stanno facendo preoccupare tutti, c’è in corso una crisi?

I movimenti social di Antonella creano sospetti

Antonella e Edoardo condividono ogni giorno da quando sono fuori dalla casa, molti dei momenti romantici appartenenti alle loro giornate. Negli ultimi giorni però, i due non stanno postando foto insieme, questo ha inevitabilmente insospettito i fan.

Successivamente Antonella ha risposto ad alcune domande sui social che hanno alimentato la possibile tensione con Edoardo: “Lui non ama festeggiare, chi non è geloso non ama, non bisogna alimentare attenzioni”.

C’è in atto una crisi nella coppia? Antonella ha rassicurato ad ogni modo i fan, annunciando che a breve i due condivideranno una foto insieme. Sarà stato per tranquillizzare i fan depistando la via della rottura?

Il tempo come in ogni rapporto darà tutte le risposte. Quello che c’è da capire e se due caratteri come i loro riusciranno a gestire le preoccupazioni della routine.