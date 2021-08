Grande Fratello Vip, è ufficiale: l’ex di Belen Rodriguez è nel cast del reality

E’ quasi tutto pronto per la nuova edizione del ”Grande Fratello Vip”, che andrà in onda a settembre. E’ stato confermato nuovamente Alfonso Signorini come conduttore e sono stati già rivelati alcuni nomi di partecipanti ufficiali.

L’EX DI BELEN RODRIGUEZ è NEL CAST – Tra i partecipanti sicuri c’è anche l’ex di Belen Rodriguez. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, che ha frequentato la modella argentina per un breve periodo, poco prima che conoscesse il suo attuale amore: Antonio Spinalbese.

Dalla storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è nata una sorellina per il piccolo Santiago, Luna Marì. Ormai la frequentazione con Gianmaria è bella che archiviata e l’uomo ha deciso di partecipare al reality probabilmente per entrare a far parte ufficialmente del mondo dello spettacolo.

ALTRI NOMI DI FUTURI CONCORRENTI DEL ”GF VIP” – Altri nomi di concorrenti certi della prossima edizione del ”Grande Fratello Vip” sono: Katia Ricciarelli, ex di Pippo Baudo, Sophie Codegoni, ex tronista di ”Uomini e Donne”, la quale avrebbe avuto un flirt con Fabrizio Corona, poi smentito dalla stessa.

LE CRITICHE DEL WEB PER LA PARTECIPAZIONE DI ANTINOLFI NELLA CASA DEL ”GF VIP” – Nel frattempo il web naturalmente si è diviso in due: c’è chi è curioso di vedere come si comporterà Gianmaria Antinolfi, mentre altri non riescono a comprendere come mai debba partecipare al reality e per quale motivo sia stato etichettato come vip.

Staremo a vedere come si comporterà e cosa mostrerà di sé, quali lati caratteriali metterà in risalto questa nuova esperienza televisiva per Gianmaria. Certo è che l’etichetta di vip la deve in parte alla sua brevissima frequentazione con Belem Rodriguez e chissà se avrà qualcosa da dire su di lei. Non ci resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia da settembre in poi!