Grande Fratello Vip, ecco chi potrebbero essere le future new entry

Biccy.it ha parlato delle future new entry nella corrente edizione del Grande Fratello Vip: il programma, come annunciato qualche giorno fa, si allunga fino a marzo ed Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti.

Tra i più quotati abbiamo Divino Otelma, Antonella Fiordelisi e la sorella di Stefano De Martino, ma non sono da sottovalutare neanche le candidature spontanee. La prima è stata quella di Luciana Turina (75 anni) fra le pagine di Dagospia.

“Un reality? Eccome! Basta che non mi facciano nuotare in mare aperto perché non lo so fare o buttare da un elicottero perché ho paura! Al Grande Fratello Vip parteciperei subito, potrei cucinare per tutti quei ragazzotti perché sono un ottima cuoca, poi ho un bel caratterino come si è visto qualche anno fa in televisione in cui dissi a quella specie di opinionista di nome Karina Cascella “ti attacco al muro”; sono un personaggio che in un reality show funzionerebbe”.

Ma non è finita qui: anche Vera Gemma e l’ex tronista Luigi Mastroianni si sono candidati. “Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico“, ha dichiarato Vera Gemma.

“Se parteciperei? Perché no? Oggi affronterei il Grande Fratello Vip con una consapevolezza diversa rispetto a quella che avrei avuto uno o due anni fa“, le parole di Luigi Mastroianni.

Anche la cantante in pensione Wilma Goich ha dichiarato ciò che segue al settimanale Chi: “Mi piacerebbe tanto. Il Grande Fratello Vip per me sarebbe una terapia. Wilma Goich è sempre Wilma Goich, farebbe notizia. Credo che con questa scelta metterei in crisi mio nipote Gianlorenzo, ma vorrei farlo comunque. La mia collaboratrice domestica invece fa già il tifo per me. Ne avrei bisogno davvero”.