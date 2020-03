Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi commenta la squalifica di Clizia Incorvaia

In una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip andate in onda, come saprete, Clizia Incorvaia è stata definitivamente squalificata. La sua squalifica, ancora oggi, continua a far polemica e stavolta a parlare è stata proprio lei: Eleonora Giorgi.

GRANDE FRATELLO VIP: LE PAROLE DI ELEONORA GIORGI SULLA SQUALIFICA DI CLIZIA INCORVAIA – Clizia sarebbe stata squalificata per aver apostrofato Andrea Denver. Gli ha infatti detto: “sei un maledetto pentito, Buscetta, pentito“. La ragazza è sempre stata sostenuta da Paolo Ciavarro con il quale è nata una relazione. Sua madre, Eleonora Giorgi, nonostante le perplessità iniziali, ha poi accettato la loro relazione. Ha peró fatto delle dichiarazioni su Clizia inaspettate. Ecco quanto viene scritto su Novella 2000: “Vuole molto bene a Clizia perché ama suo figlio”. Ma mi ha detto che questi ragazzi sono cresciuti un po’ nell’ignoranza di quella che è una situazione gravissima in Italia”.

GRANDE FRATELLO VIP: CLIZIA INCONSAPEVOLE DI QUANTO DETTO – La ragazza fino a quando non è stata definitivamente eliminata dal reality sembrava non aver colto la gravità delle sue parole. Una volta in studio peró si è dichiarata definitivamente pentita.