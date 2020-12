Grande Fratello Vip: Elettra Lamborghini entrerà nella casa più spiata d’Italia

Il Grande Fratello Vip andrà in onda a Natale e anche a Capodanno accompagnandoci in questi giorni di festività un po’ diversi dagli altri anni. A farci compagnia ci saranno anche alcune star nuove che faranno ingresso nella casa.

Prima fra tutte Elettra Lamborghini. A svelare questa news è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Ecco quanto riporta biccy.it: “Quando Signorini ha svelato l’arrivo di Ginevra io sono rimasto di sasso. Il motivo? C’è un motivo ben preciso. Io so che la trattativa per il capodanno è per Elettra Lamborghini, che dovrebbe fare uno show all’interno della casa. Dovrebbe fare festa con i concorrenti del reality. Lei e sua sorella non si parlano, c’è una frattura insanabile. Infatti mi sono detto ‘non entrerà mai se c’è sua sorella’’.

”Sto registrando uno show per Real Time con Elettra Lamborghini, poco fa ero con lei e mi ha detto con sicurezza ‘se la trattativa si chiude sarà felicissima di consegnare pandori e panettoni ai ragazzi’.

”Ripeto però che l’incontro con la sorella sarebbe stato impossibile. Elettra sa dire di no, ha rifiutato il ruolo di opinionista del GF Vip e di giurata de la Pupa e il Secchione. A costo di perdere dei soldi dice di no se non si sente di fare qualcosa”.

GRANDE FRATELLO VIP: ALTRE STAR – Gabriele Parpiglia ha poi svelato che Elettra Lamborghini non sarà l’unica ad entrare nel Grande Fratello Vip. “Al momento sono certe le presenza di Stash e i The Kolors e (manca solo la firma) oltre a quella di Elettra Lamborghini. In trattativa anche Francesco Monte, come anticipato a Casa Chi. Non ci sarà invece Arisa. Questi e altri nomi potrebbero animare la notte del 31 dicembre nella “Casa” del Gf Vip… e nella nostra”.