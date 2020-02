Grande Fratello Vip, Elga Enardu contro Antonio Zequila

Dopo l’entrata in casa di Serena Enardu, non sono mancate affatto le critiche. Antonio Zequila, infatti, non è felice di questa nuova concorrente, vediamo perché.

ANTONIO ZEQUILA CONTRO SERENA ENARDU – La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è diventata un vero e proprio caso mediatico, tanto da spingere la produzione del GFVip a far entrare in casa la donna come concorrente (forse per risollevare le sorti del programma?). Tuttavia, qualcuno all’interno della casa si è lamentato di questa trovata. Antonio Zequila ha dichiarato che secondo lui non è stato proprio corretto farla partecipare poiché lei e Pago potrebbero “fare squadra”, danneggiando coloro che competono come “singoli”.

ELGA ENARDU CONTRO ANTONIO ZEQUILA – La sorella gemella di Serena, però, ha preso le parti della sorella e si è scagliata duramente contro Zequila. La donna, intervistata da Chi, ha fatto una vera e propria rivelazione sul gieffino.

“Antonio Zequila ha attaccato duramente l’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Gf; ma Elga, sorella della Enardu, ci fa sapere che: “Zequila, parla, parla… intanto quando ero a Uomini e Donne voleva venire a corteggiarmi. Lo sfiderei faccia a faccia!”.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?