Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis assente in puntata, ecco cos’è successo

L’ ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ha stupito ancora una volta tutti i telespettatori. Si è parlato degli argomenti più disparati, dal nuovo Corona virus all’eliminazione di Clizia Incorvaia. Ma gli spettatori hanno notato qualcosa di strano.

ELISA DE PANICIS ASSENTE ALLA DIRETTA: ECCO IL MOTIVO – Elisa De Panicis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata una delle prime eliminate del Grande Fratello Vip. Ieri, peró, era assente in trasmissione. Come tutti voi saprete ogni puntata sono invitati tutti gli eliminati delle scorse puntate. Questa volta, come dicevamo, è mancata proprio Elisa De Panicis. Ecco cos’è successo.

ELISA DE PANICIS E L’ ASSENZA IN PUNTATA: I TRENI NON SONO PARTITI IN TEMPO – A quanto pare il treno che avrebbe dovuto portare Elisa De Panicis in trasmissione ha prima annunciato 150 minuti di ritardo e poi invece non è più partito. Ecco la foto che dimostra la sua preoccupazione e il suo dispiacere in merito a quanto accaduto: