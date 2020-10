Grande Fratello Vip: Elisabetta Gragoraci ha mentito?

Elisabetta Gragoraci ha mentito al Grande Fratello Vip? Sembra proprio di si. Pare che la ‘bugia’ sia stata detta ancora prima di entrare e sia stata anche sostenuta da Alfonso Signorini. Quale sarebbe? Quella di non aver mai partecipato ad un reality show.

“Il Grande Fratello Vip è imprevedibile”, aveva dichiarato Alfonso Signorini. “Avresti dovuto entrare la prima puntata e invece ti abbiamo tenuta quasi per ultima, il gieffe non fa sconti a nessuno eh. So che è un’esperienza nuovissima perché tu non hai mai partecipato ad un reality show!”, ha poi continuato il noto direttore di Chi.

“Esatto, è nuovissima per me! Ho sempre condotto, non ho mai partecipato ad un reality show”, ha risposto subito prontamente la Gregoraci. La stessa bugia è stata poi ribadita qualche ora fa.

La Gregoraci avrebbe dichiarato, rivolgendosi a Matilde Brandi, Stefania Orlando e Adua Del Vesco: “Per noi che non abbiamo MAI partecipato ad un reality questa esperienza del Grande Fratello è più difficile, perché è nuova. Certo, ogni reality show è diverso: all’Isola dei Famosi ti stanchi maggiormente a livello fisico e ci sono delle prove, questo è più un gioco psicologico. Ma in questa casa ci sono persone che hanno già avuto queste esperienze: Dayane Mello ha fatto tre reality, Maria Teresa e Guenda hanno fatto L’Isola dei Famosi, Tommy ha partecipato a Pechino…”.

La Gregoraci, però, ha partecipato nel 2005 a ”Ritorno al Presente”, diretto da Carlo Conti su Rai1. Oggi non è esistono molte testimonianze del vecchio programma, se non qualche fotogramma molto sgranato.