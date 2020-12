Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci è stata denunciata?

Il percorso che ha visto Elisabetta Gregoraci come una delle protagoniste del nuovo Grande Fratello Vip, non è stato per niente semplice. Soprattutto a causa delle numerose critiche ricevute e per la sua amicizia ‘speciale’ nata con Pierpaolo Pretelli.

ELISABETTA GREGORACI: DENUNCIATA CON PRETELLI? – Stando ad alcuni gossip i due protagonisti del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, sono stati accusati di essersi messi in una posizione, durante una diretta televisiva, particolarmente equivoca che rimandava a dettagli sessuali.

Proprio per questo motivo il Codacons ha scelto di intervenire per far in modo che prima delle dirette televisive si faccino i dovuti controlli, evitando quindi che si ripetano questi specifici episodi che andranno poi in onda.

A diffondere questo comunicato fatto dal Codacons è stato il settimanale Nuovo, ma la redazione del Grande Fratello Vip non si è ancora espressa e non sappiamo se effettivamente deciderà di prendere dei particolari provvedimenti. Sul giornale si legge:

“Il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile. Il problema è che certe cose non vanno in onda solo in prima serata”. E infine: “Chiediamo di far presenziare un nostro rappresentante in ogni trasmissione che possa intervenire subito se il limite viene superato”.