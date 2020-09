Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci non entra nella casa per motivi personali

E’ andata in onda la prima puntata tanto attesa del Grande Fratello Vip. Il 14 Settembre sarebbe dovuta entrare anche Elisabetta Gregoraci, ma qualcosa non è andato come previsto.

Il gruppo dei Vip, infatti, è stato già diviso in due: il primo è entrato Lunedì sera, mentre il secondo entrerà Venerdì per il secondo appuntamento settimanale.

Pupo ha più volte, durante la diretta, provocato Alfonso Signorini, ricordando che non attendeva altro che l’ingresso di Elisabetta Gregoraci. Ingresso che non c’è stato.

ELISABETTA GREGORACI RIMANDA IL SUO INGRESSO NELLA CASA DEL GF VIP – Al termine della puntata il pubblico era ben consapevole del fatto che la Gregoraci non sarebbe entrata e così Alfonso Signorini ha annunciato che sarebbe stata la prima ad entrare nella prossima puntata di Venerdì.

Il sito TvBlog ha svelato che per Elisabetta Gregoraci ci sarebbero stato dei problemi personali che le hanno impedito di entrare subito nella casa del Gf Vip. Tutto, però, sembra essere risolvibile entro Venerdì sera e dunque, per ora, è confermato l’ingresso della showgirl nella prossima puntata che andrà in onda Venerdì su canale 5.