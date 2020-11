Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci trasformazione nel tempo: prima e dopo

Elisabetta Gregoraci è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La showgirl calabrese ha fatto appassionare molti italiani con il suo avvicinamento a Pierpaolo Pretelli e si chiedono tutti come andrà a finire. Com’era la donna qualche anno fa? Ecco l’incredibile trasformazione; CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI – Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di essere entrata nella casa de GFVip da single, ma numerosi segnali fanno credere che la donna abbia effettivamente qualcuno fuori, motivo per la quale non si sbilancia troppo con Pretelli. Tuttavia, l’entrata in casa di Selvaggia Roma ha mischiato un po’ le carte in tavola suscitando in Elisabetta una sorta di gelosia nei confronti dell’ex velino di Striscia La Notizia.

ELISABETTA E IL PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA – La notizia lanciata da Alfonso Signorini la settimana scorsa ha lasciato la showgirl calabrese senza parole e in lacrime. A quanto pare, il Grande Fratello Vip non terminerà a dicembre, come concordato inizialmente, ma finirà a metà febbraio. Questa news ha lasciato un po’ tutti gli inquilini interdetti, come ad esempio Tommaso Zorzi, il quale ha dichiarato: “Non sono andato a rubare in banca che mi devo fare i domiciliari”. Insomma, non tutti l’hanno presa bene.

Elisabetta Gregoraci è una di quelle: la donna è molto preoccupata per Nathan Falco, figlio che ha in comune con Flavio Briatore. Il piccolo Nathan Falco ha inviato un messaggio alla showgirl calabrese dicendole di non preoccuparsi poiché in compagnia del papà a Dubai; insomma, se la passa proprio bene. Nonostante le parole rassicuranti, Elisabetta è decisa ad abbandonare il gioco a dicembre per ricongiungersi a suo figlio.

IL CAMBIAMENTO DI ELISABETTA GREGORACI – Elisabetta ha iniziato la sua carriera come modella fino ad arrivare ai giorni nostri e ricoprire il ruolo di showgirl. Com’era la donna agli esordi? Molto diversa da oggi. Le foto mostrano un cambiamento del naso, diventato più piccolo e uniforme ma anche il viso ha subito l’aiuto di un esperto.