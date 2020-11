Grande Fratello Vip: Enock Barwuah ammette i messaggi inviati a Selvaggia Roma

C’è stata una furiosa lite tra Selvaggia Roma e Enock Barwuah nella casa del Grande Fratello Vip. E’ successo tutto durante la notte, dopo che la 18esima puntata del reality show è andata in onda. Stando a quanto riportato da Selvaggia sembrerebbe che il fratello del noto calciatore l’abbia corteggiata la scorsa estate, nonostante fosse ancora fidanzato con Giorgia, ragazza con la quale la storia d’amore dura un po’ di tempo.

ENOCK NEGA LE CONFESSIONI DI SELVAGGIA ROMA – Inizialmente Enock ha negato qualsiasi coinvolgimento di tipo passionale con la web influencer Selvaggia Roma. ”Forse hai baciato qualcun altro”, ha dichiarato lo sportivo. Selvaggia Roma, però, non è rimasta indifferente e ha deciso di replicare appellando il ragazzo bugiardo ed ipocrita e per questo è avvenuta una pesante lite.

LE PAROLE DI ENOCK – Enock ha ammesso di aver incontrato Selvaggia quest’estate, ma non ci sarebbe stato alcun bacio. Ha inoltre dichiarato che lei non ha baciato lui ma, in realtà un suo amico. La Roma, però, ha dichiarato che in realtà c’erano sia delle chiamate che dei messaggi, utili a testimoniare quando da lei appena detto.

ENOCK BARWUAH AMMETTE L’ESISTENZA DEI MESSAGGI – Barwuah ha continuato a negare fino a quando non ha ammesso, parlando con Andrea Zelletta, che quei messaggi esistono. In realtà non li avrebbe inviati lui ma un suo amico a cui aveva precedentemente prestato il telefono. Il gieffino sa che se quella conversazione fosse vista per lui sarebbe un vero e proprio disastro.