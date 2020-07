Grande Fratello Vip: ex gieffina si candida, ma a una condizione

Dopo il successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality è pronto a tornare. Durante questi mesi si stanno svolgendo i provini per il cast della quinta edizione del GF, ma sono in molti i personaggi noti che si stanno candidando e tra questi c’è anche un volto noto del programma: Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello.

“Entrerei, ma a una condizione…” – Sono passati ben 20 anni dallo sbarco del reality nella televisione italiana e, di conseguenza, dalla vittoria di Cristina. In una recente intervista a DiPiù, l’ex gieffina è tornata a parlare del programma e della quinta edizione Vip che inizierà a settembre.

La Plevani ha rivelato che entrerebbe volentieri all’interno della casa, ma a una condizione: con lei dovrebbe entrare il suo cagnolino. Inoltre, vedendo ciò che è accaduto ai suoi ex compagni, la donna vorrebbe ricevere lo stesso trattamento degli altri vip. Infatti, durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, gli ex gieffini hanno trascorso molti giorni all’interno del tugurio.

LE CANDIDATURE VIP – Come già detto in precedenza, la Plevani non sarebbe l’unico personaggio noto a candidarsi per entrare a far parte del nuovo cast. Secondo Alberto Dandolo, anche Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, ambirebbe ad entrare nella casa. Insieme a questi due nomi, ci sarebbero anche Francesca Cipriani, Mariano Catanzaro e Lorenzo Ricciardi.

Sebbene si sappia che al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da Pupo, si sa poco riguardo i nomi dei nuovi concorrenti. Confermate sono solo Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Inoltre, il direttore di Chi ha rivelato che sono tanti i nomi noti che vorrebbero far parte del reality per riottenere visibilità a soldi.