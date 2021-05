Grande Fratello Vip: Fabio Testi ha una relazione con una donna più giovane

Fabio Testi è stato uno dei protagonisti della quarta edizione del reality, il Grande Fratello Vip. Stando ad alcune indiscrezioni l’uomo, con i suoi 80 anni avrebbe una relazione con una donna molto più giovane.

L’uomo, che è un famoso attore, insomma non ha smesso di credere nell’amore, nonostante la sua età. Infatti compirà proprio 80 anni ad agosto. Il noto personaggio del mondo della tv ha fatto la sua rivelazione per il Settimanale ”Nuovo”.

LA RELAZIONE DI FABIO TESTI CON UNA DONNA PIù GIOVANE – La donna innamorata di Fabio Testi sarebbe una dottoressa di 34 anni. La differenza d’età, dunque, sarebbe notevole, ma Fabio Testi ha raccontato che per lui non è assolutamente un problema. Questa nuova storia infatti, gli metterebbe allegria e la starebbe vivendo molto bene.

Per quanto riguarda la sua nuova compagna ha dichiarato che è molto interessato dal suo lavoro, ossia quello di sessuologa. Ha dichiarato che l’ha conosciuta durante una seduta di controllo. Fabio Testi aveva già fatto parlare di sé per un appello fatto dalla sua ex Emanuela Tittocchia.

La scorsa estate gli aveva infatti chiesto un incontro. Il noto attore non aveva però risposto alla lettera, molto probabilmente perché la sua attuale frequentazione era già in corso. E voi cosa ne pensate di questa differenza d’età sostanziale? L’amore non ha età?