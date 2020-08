Grande Fratello: Federica Lepanto ha trovato l’amore

I fan più accaniti del Grande Fratello non possono non ricordare Federica Lepanto, una delle vincitrici più acclamate del reality, apprezzata molto dal pubblico per la sua solarità e dolcezza.

FEDERICA LEPANTO RITROVA L’AMORE – La ragazza ha postato una foto nella quale si mostra in compagnia di un nuovo ragazzo. I due sono molto vicini in procinto di baciarsi.

E’ il suo nuovo amore, la didascalia, infatti, riporta: ”La mia preferita”, rivolgendosi molto probabilmente alla foto, nella quale sono vicini, forse in un teatro.

Non sappiamo nulla del nuovo amore di Federica, né come si chiami il ragazzo. I due sembrano però sempre molto affiatati e vicini.

FEDERICA LEPANTO E IL SUO LAVORO DA INFERMIERE – Nei mesi scorsi, durante il lockdown, avevamo parlato di Federica per il suo lavoro da infermiera, che l’aveva vista protagonista nella lotta contro il Covid in un periodo molto delicato come quello di Marzo e Aprile.