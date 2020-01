Grande Fratello Vip: Federico Rossi risponde ad un utente che lo attacca sui social, poi cancella il commento

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, partecipante attualmente al Grande Fratello Vip, ha risposto ad utente con un commento su Instagram che letteralmente spiazzato tuto il web! Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO: LUI L’HA TRADITA?- Il settimanale ‘Chi’ aveva fatto circolare la notizia che Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, avrebbe tradito Paola Di Benedetto. Ma come sarebbe avvenuto il tutto? Pare, secondo le voci, che l’amante sia stata proprio Emma Muscat, una vecchia partecipante del programma di Maria De Filippi, Amici. Una volta appurata la notizia la Di Benedetto avrebbe chiamato la presunta amante e alla conferma di quest’ultima avrebbe deciso definitivamente di lasciare il suo Federico!

FEDERICO ROSSI E IL COMMENTO SU INSTAGRAM – Conferme di quanto abbiamo appena dichiarato non ne abbiamo. Un utente, però, ha commentato un post su Instagram di Federico Rossi dichiarando: ”grandi e grandi parole, paroline e parolone e poi l’hai tradita. Mah! Scusa ma a mio avviso rimani un ragazzino falso”. E lui ha prontamente risposto: ”E tu caz*o ne sai scusa? Ma pensa te oh questo rumore di fondo continuo di ignoranza mista a frustrazione personale riversata e traslata in malignità fine a se stessa. Imparate a vivere del vostro, costruire piano piano un integrità che vi porti ad autrocriticarvi prima di autodrogarvi della vostra malignità isterica.” Dunque sembrerebbe che Federico abbia smentito tutto, quale sarà la verità? L’ha tradita o no?Attualmente i due sembrerebbero essere usciti dalla crisi, in ogni non ci resta che attendere che qualcuno parli definitivamente per scoprire la verità.