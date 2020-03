Grande Fratello Vip, forte lite tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto: “Smettiamola con questi dispetti!”

Questa mattina non è stata molto gradevole all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma si sa, la convivenza non è mai semplice. Tutto è partito da uno scherzo non gradito, forse una piccola vendetta, di Fernanda Lessa, modella brasiliana. La donna ha fatto infuriare gli inquilini della casa ma suo marito, Luca Zocchi, l’ha difesa a spada tratta su Instagram. Vediamo nel dettaglio.

FERNANDA LESSA NON RIESCE A DORMIRE A CAUSA DEGLI SCHIAMAZZI – Tutto è partito ieri sera, quando la Lessa ha ammesso di non sentirsi affatto bene. Tuttavia, la donna non è riuscita a dormire a causa degli schiamazzi notturni dei suoi compagni di gioco. Alcuni inquilini, infatti, spesso si intrattengono in salotto, dopo che le luci si sono spente, a chiacchierare e ridere e inevitabilmente disturbano il sonno degli altri. Questa mattina il marito di Fernanda ha condannato su Instagram l’atteggiamento irrispettoso degli altri concorrenti, in particolar modo quello di Sossio Aruta.

FERNANDA ORGANIZZA UNO SCHERZO FINITO MALE – Non avendo riposato bene, Fernanda ha deciso di organizzare una vendetta travestita da scherzo per disturbare il sonno dei suoi compagni. Durante la mattinata, la donna ha lasciato acceso il phon in bagno, svegliando praticamente tutti. Tuttavia, gli inquilini non hanno reagito bene a questo scherzetto che ha generato un fortissimo litigio. Aristide e Fabio Testi hanno cercato di placare gli animi invitando gli altri ragazzi a moderare i toni ma Paola Di Benedetto, invece, ha avuto una forte discussione proprio con Fernanda Lessa.

PAOLA DI BENEDETTO VS FERNANDA LESSA – “È sempre stata una mezz’ora di chiacchiere nel momento in cui tutte le persone si ritrovano in camera , per quanto mi riguarda sempre con toni moderati” ha dichiarato Paola.

“Avete svegliato Licia, Fabio, Teresanna, me… un bel casino. Ieri c’è stato il doppio del casino e ho pensato allora stanno facendo apposta. Se vuoi giocare, giochiamo!” ha tuonato la Lessa.

“Per me Fernanda domani ti puoi alzare alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, alle 7 e farlo ogni volta. Sai chi ci fa una brutta figura? Tu. Io per il carattere che ho, mi sveglio sempre con il sorriso e a posto con tutti. Se tu ti senti di continuare a fare questi dispetti e stai bene con te stessa, fallo. Il punto d’accordo si trova con le persone che vogliono fare le persone civili, grandi e mature. Con le persone che fanno i dispetti come i bambini dell’asilo, io il punto d’incontro non ce lo trovo!” ha sbottato la Di Benedetto.

FABIO TESTI SI INTROMETTE NELLA DISCUSSIONE CON LA DI BENEDETTO – “Questo è stato un incidente che è servito a mettere in evidenza un problema che esiste da quando siamo entrati. Il problema che dopo una certa ora, si fa casino. Dal momento in cui c’è una persona che sta male, si chiede per cortesia e per buon senso, perché siamo in tanti, di rispettare chi sta male e anche chi vorrebbe dormire. Dopo una certa ora si spengono le luci, per cortesia non schiamazzate, non parlate ad alta voce, non fate casino” ha dichiarato Fabio Testi, mettendo in luce un problema serio che va avanti ormai da mesi.

“Rispetto profondamente questo momento in cui tu stai male. Oggi capita a te, domani capita a me. Però mi sento anche di dire che non siamo in un campo militare. Si tratta di un minimo di tolleranza” ha risposto Paola.

“Paola, c’è stata elasticità fino ad oggi perché la risata ci scappa. Non c’è un regolamento da nazisti. Fernanda ha sbagliato, tu hai sbagliato, abbiamo sbagliato tutti. Non voglio ci sia un regolamento da nazisti, ma cerchiamo da questo momento in avanti, oltre all’elasticità di capire la risata dopo 10 minuti che si è spenta la luce, di contenerci un attimino se c’è qualcuno che sta male” ha ribadito Fabio Testi.

PAOLA E FERNANDA SI RICONCILIANO – Tuttavia, nonostante la forte discussione, Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa hanno deciso di riconciliarsi ed essere più rispettose nei confronti degli altri. “Io sono tranquilla, se tu sei tranquilla. Bisogna imparare a trovare un equilibrio. A volte destabilizzi. Però smettiamola con questi dispetti. Mi dispiace se ti ho svegliato questa notte, giuro che non lo farò più” ha concluso Paola.