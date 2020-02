Grande Fratello Vip: Giovanni Conversano attacca Serena Enardu e dice la sua sulla sua storia con Pago

Si torna a parlare, ancora una volta, della coppia formata da Pago e Serena Enardu. Come tutti voi saprete i due sono ormai insieme all’interno del Grande Fratello Vip e si sono riconciliati dopo l’esperienza negativa fatta a Temptation Island Vip. Ricordiamo che attualmente Serena è a rischio eliminazione poichè è in nomination con Fabio Testa.

GIOVANNI CONVERSANO ATTACCA SERENA ENARDU: È D’ACCORDO DALL’ INIZIO CON PAGO? – Giovanni Conversano, ex di Serena, conosciuto a Uomini e Donne, si è scagliato contro la Enardu nel salotto della Panicucci. Secondo il ragazzo, che a quanto pare non è in ottimi rapporti con l’ex, definendola infatti repressiva, ha affermato che Serena era d’accordo sin dall’inizio con Pago per ottenere l’attenzione mediatica su di sè. In studio era presente anche Mara Trevisan la quale ha ammesso che in questi mesi i due si sono sentiti ma non ha accennato a nessun complotto.

LE PAROLE DI GIOVANNI CONVERSANO CONTRO SERENA ENARDU – Ecco poi quanto ha dichiarato: “Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a lei. Se si sono messi d’accordo lo capisco anche, lo preferisco, lo vedo in maniera diversa”. “Nelle dirette h24, spesso sono reticenti ‘non dire questo, non dire quell’altro”.” Io la conosco, segnatevi la data di oggi perché lei cercherà di ripulirsi al primo errore di Pago. Appena ci sarà un errore di Pago, lei dirà: ‘ecco avete visto?”. Dunque secondo Giovanni Conversano la Enardu non sta aspettando altro che il momento giusto, cioè un errore da parte di lui, per liberarsene nuovamente. Ad attaccarlo a sua volta è stato Alessandro Cecchi Paone che lo ha ripreso poichè ha dichiarato che non ci si rivolge così ad una donna. E voi da che parte state?