Grande Fratello Vip: Giucas Casella e altri coinquilini parlano di esperienze LGBT

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, Giucas Casella e altri coinquilini della casa hanno parlato di aver avuto esperienze nel mondo LGBT. Scopriamo cos’hanno dichiarato.

GIUCAS CASELLA E ALTRI COINQUILINI: LE ESPERIENZE LGBT – Giucas Casella ha dichiarato: “Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne… Sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex (Aldo). Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

Dopo il racconto è intervenuto anche Amedeo Goria: “Ma è normale ragazzi, capita a tutti no? Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, ma succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono state delle storie. Non sono bisessuale, soltanto penso che si possa andare con uomini e donne. A te non è mai successo [Gianmaria]?

IL COMMENTO DI GIANMARIA ANTINOLFI – Nel dibattito è intervenuto anche Gianmaria Antinolfi, il quale ha dichiarato: “A me no, ma anche secondo me sono cose normali. Succede a molti, non c’è nulla di strano. Ho ascoltato le vostre storie e non ci trovo nulla di particolare. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi. Non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omo. Ad esempio i ragazzi vedono video di menage a trois per anni e non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima“.

Mentre Manuel Bortuzzo ha detto: “Sono d’accordo con Giucas, è normale ed è bello raccontarlo. Così si contribuisce ad abbattere il pregiudizio. Anche se oggi le cose sono cambiate, ma non soltanto verso le persone LGBT, ma anche per i disabili. Io ho una storia di un mio conoscente. Lui è finito sulla sedia a rotelle e i genitori della sua fidanzata non volevano più che stessero insieme. Adesso invece io non ho avuto di questi problemi, anzi”. Aldo Montano ha chiuso la discussione: “Il racconto di Giucas è un vero e proprio inno all’amore a 360 gradi“.