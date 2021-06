Grande Fratello Vip: Giulia Salemi ammette il problema di Pierpaolo Pretelli

Sono stati questi, giorni fondamentali per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Infatti è uscita la nuova hit estiva del ragazzo, ex velino, che in poco tempo è diventata una vera e propria hit.

Oggi la web influencer italo-persiana, Giulia Salemi, ha pubblicato un video su Instagram ed ha rivelato di essere molto stanca, in quanto ha preso il raffreddore e un brutto mal di gola. Ha aggiunto anche che il suo fidanzato Pierpalo sta soffrendo di insonnia.

PIERPALO NON DORME DA GIORNI, LE PAROLE DI GIULIA SALEMI – “Allora ragazzi buongiorno…Pierpaolo non dorme da giorni mentre io sono totalmente ko con il raffreddore e un brutto mal di gola…” , la bella ragazza ha voluto però rassicurare subito i suoi fan: “Va tutto benissimo…” .

GIULIA SALEMI MANDA UN MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO AI FAN – Sempre in questo video pubblicato, Giulia Salemi, ha deciso di ringraziare i suoi fan con parole di affetto. Si è sentita molto vicina a loro per il fatto che continuano a seguirla mostrandogli tutto il loro supporto. Queste sono infatti, le sue parole:

“Grazie sempre per esserci e sostenerci in tutti i nostri progetti…Credetemi che questo affetto che ci date non è scontato…” . La web influencer ha poi ricevuto una bella dedica da Pierpaolo Pretelli, ha poi dichiarato di essere davvero molto felice:“Rimango sempre senza parole…Siamo una grande famiglia…” . Per vedere la sua storia clicca qui.