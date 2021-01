Grande Fratello Vip, Giulia Salemi confessa a Stefania Orlando: ”Faccio pensieri strani su di te”

Continuano ad andare in onda i daytime del Grande Fratello Vip. Dopo aver appurato che molto probabilmente la trasmissione andrà oltre l’8 Febbraio i coinquilino continuano la loro vita nella casa. Certo qualcuno non l’ha presa benissimo, ma nonostante ciò non hanno deciso di abbandonare il programma.

Giulia Salemi continua ad avere un flirt con Pierpaolo Pretelli. I due si mostrano sempre molto vicini e la loro ‘amicizia’ sembra essere qualcosa in più. Spesso, infatti, si sono baciati e hanno parlato di un futuro una volta usciti dalla casa. Elisabetta Gregoraci resta un lontano ricordo per Pierpaolo.

LA CONFESSIONE DI GIULIA SALEMI A STEFANIA ORLANDO – Proprio ieri pare che Giulia Salemi ha fatto una confessione a Stefania Orlando che ha lasciato senza parole quest’ultima e tutto il pubblico che continua a guardare la trasmissione. Testimoni sono infatti i numerosi post che sono stati condivisi subito dopo sui social.

La Salemi ha confessato di trovare Stefania Orlando molto bella e sexy. Ha anche dichiarato di fare pensieri strani su di lei e di volerla baciare. Queste, infatti, sono state le sue parole: ”Ma sai che ogni tanto faccio pensieri strani su di te”? Ha poi continuato:

”Non lo so bene, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti”. La risposta sbigottita della Orlando non si è fatta attendere: ”Ah, grazie. Vabbè. Come devo fare con te? Diciamo che sei affettuosa, molto affettuosa”. Per vedere il video clicca qui.