Grande Fratello Vip: Giulia Salemi è stata eliminata, Pierpaolo Pretelli dichiara di sentirsi responsabile

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, le due concorrenti Giulia Salemi e Stefania Orlano, entrambe in nomination, hanno scoperto il loro destino nella casa più spiata d’Italia. A perdere è stata proprio Giulia e una volta appurata la notizia, Pierpaolo ha ammesso di sentirsi responsabile: “Mi sento un po’ il responsabile del suo percorso”.

GIULIA SALEMI DOPO LA SCONFITTA: ”LO SAPEVO” – “Mi ero ripromessa di non piangere stasera. Pierpaolo rappresenta ad oggi quello che io veramente sogno come uomo al mio fianco”, ha confessato Giulia una volta conosciuta la notizia di essere stata lei l’eliminata della serata.

“Quello che mi ha fatto innamorare è che è una persona molto dolce”, ha sostenuto Pierpaolo Pretelli. In seguito ha incontrato il padre di Giulia che si è complimentato con lui. Per quanto riguarda l’emozione vissuta ha dichiarato: “Questa è un’emozione diversa rispetto alle altre”.

“Sicuramente sarà una giornata un po’ più triste, ma la certezza è che tra poco tornerà tra le mie braccia”, ha dichiarato Pierpaolo Pretelli. Anche l’opinionista Pupo ha espresso la sua circa la 27enne italo-persiana: “Sai quanta stima abbia per te, ma devo dirti una cosa per come convivere con Pierpaolo, hai tanti pregi ma a volte appari come una meravigliosa gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia”.

Infine la ragazza ha sostenuto: “Sono anche pronta a lasciare questa casa, perchè credo di aver fatto questo viaggio con tutto quello che potevo dare, non ho rimpianti ma va bene così”. Giulia invece: “Esco più donna, sono stata me stessa, ho amato e voluto bene”. La vip è stata eliminata con il 47% dei voti e si è rivolta all’amica Stefania: “Tranquilla lo sapevo, te l’avevo detto”.