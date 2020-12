Grande Fratello Vip: Giulia Salemi ha un flirt segreto con il calciatore Alessio Romagnoli?

L’influencer Giulia Salemi è da poco entrata nella casa del Grande Fratello colpendo l’attenzione di Pierpaolo Pretelli che fino a pochi giorni fa sembrava essere coinvolto da Elisabetta Gregoraci, nonostante quest’ultima gli avesse detto più volte che per lei sarebbe stata solo un’amicizia.

Stando ad alcuni gossip riportati anche da veryinutilpeople.it, Giulia Salemi avrebbe un fidanzato segreto e il ragazzo in questione sarebbe il capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Un 25enne già molto vicino al mondo dello spettacolo per altre storie avute con personaggi televisivi.

Prima di veryinutilperople.it, a lanciare lo scoop sulla presunta relazione di Giulia con il noto calciatore, è stata l’influencer napoletana Deianira Marzano che sul suo profilo social di Instagram ha scritto: “…Dicono che la Salemi è fidanzata con questo calciatore Alessio Romagnoli, ma io mi domando perché dire che che è single quando invece non lo è? Che c’è di male?”.

IL PRESUNTO FIDANZATO DI GIULIA SALEMI – Alessio Romagnoli è un calciatore ed è attualmente il capitano del Milan. Il ragazzo, 25enne, non sarebbe del tutto lontano dal mondo del gossip. Il suo nome, infatti, venne già associato in passato ad un’ex corteggiatrice: Soleil Sorge.

Si tratta del periodo prima che Soleil si fidanzasse con Jeremias Rodriguez. Prima ancora che fosse naufraga sull’Isola Dei Famosi e partisse dunque per l’Honduras. Per ora non sappiamo come Romagnoli abbia conosciuto Giulia. Sicuramente, però, Alfonso Signorini indagherà sulla questione nella prossima puntata. Staremo a vedere.