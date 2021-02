Grande Fratello Vip: Giulia Salemi si commuove per la sorella

Giulia Salemi, nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, ha ricevuto una bella sorpresa da Alfonso Signorini. Nonostante lei sia molto nota al pubblico della tv, solo questa volta ha parlato di Nausika, sua sorella, che ormai non sente da circa 15 anni.

Quando erano piccole, infatti, i genitori di Giulia Salemi, avevano preso in affido Nausika e l’avevano trattata e cresciuta proprio come fosse una figlia. Inizialmente Giulia, però, non riusciva ad apprezzare la presenza della bambina, ma alla fine si è affezionata. Quando la madre della piccola è tornata poi per portarla a casa, i rapporti tra le due si sono completamente interrotti.

“Soffrivo dell’affetto che i miei davano a lei, non sono stata una sorella esemplare. E i sensi di colpa non mi hanno mai abbandonata. L’ho cercata nel corso della mia vita ma ho trovato un muro. L’ho cercata da quando esiste Facebook, ma mi ha bloccato ovunque. Mi sono resa conto di quanto l’amassi. Mi sono sentita svuotata quando l’ho persa”.

GIULIA SALEMI RITROVA SUA SORELLA NAUSIKA – Nausika, qualche settimana fa, ha rilasciato una lunga intervista per DiPiù e durante la puntata hanno fatto leggere a Giulia alcune parti: “Non mi sono mai dimenticata di Giulia e sono convinta che non si sia mai dimenticata di me, io avevo lei e lei aveva me. La casa in cui vivevamo era il nostro piccolo rifugio. A scuola rimanevo sempre da sola e non vedevo l’ora di salire sulla macchina di Fariba che mi riportava a casa da Giulia”.

“Quando mi svegliavo prima di Giulia sgattaiolavo nel suo letto e quando faceva freddo ci stringevamo l’una all’altra: mi manca, mi manca sempre da morire. Non ho mai smesso di pensare a lei”. Naturalmente la Salemi non ha potuto non commuoversi.