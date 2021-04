Grande Fratello Vip: Giulia Salemi si era rotta un dito del piede in diretta tv, ma non ne era consapevole

La notizia arrivata da Giulia Salemi nelle ultime ore ha lasciato i suoi fan sconvolti. Per fortuna non è successo niente di grave, ma ha dichiarato di essersi rotta un piede in diretta senza che nessuno se ne accorgesse, nemmeno lei.

GIULIA SALEMI SI è ROTTA UN DITO DEL PIEDE IN DIRETTA – La ragazza infatti, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, sarebbe caduta lo scorso novembre, rompendosi l’alluce del piede. Si è trattato, stando al referto medico, di una frattura interna. Fino ad ora nessuno se n’era accorto, nemmeno lei. Il medico glielo ha riferito poche ora fa durante una risonanza.

Le sue parole, che hanno stupito tutti, sulla questione sono state: “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre. Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”.

LA CADUTA DI GIULIA SALEMI AL GRANDE FRATELLO VIP – La caduta al Grande Fratello Vip di cui si è tanto parlato, è quella avvenuta quando Alfonso Signorini, per far vincere un budget extra ai ragazzi, nel mese di novembre, gli aveva chiesto di correre in piscina e tuffarsi. Durante la scorsa la Salemi è caduta in salotto, facendo poi il resto del tragitto zoppicante.