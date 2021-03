Grande Fratello Vip: Guenda Goria è tornata con Telemaco Dell’Aquila?

Sembra che ci sia stato un ritorno di fiamma tra Guenda Goria e il suo ex compagno Telemaco Dell’Aquila. La loro storia era naufragata dopo il ritorno della ragazza in seguito all’esperienza vissuta in tv grazie al Grande Fratello Vip.

LA MOTIVAZIONE DELLA ROTTURA – Molto probabilmente la separazione avvenuta tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila è avvenuta a causa di Massimiliano Morra, il quale avrebbe fatto infuriare il noto imprenditore, facendolo molto ingelosire.

Guenda aveva anche mostrato sin da subito interesse e per questo la gelosia di Dell’Aquila si è fatta sempre più intensa, sino a culminare in una serie di messaggi inviati alla stessa fidanzata molto poco carini. Proprio per questo motivo Guenda si è allontanata da Telemaco.

Nella trasmissione di Barbara D’Urso, invece, Telemaco e Guenda si sono incontrati nuovamente e proprio in quest’occasione potrebbe esserci stato addirittura un riavvicinamento. Stando a quanto hanno dichiarato loro infatti, dopo l’incontro si sarebbero abbracciati e baciati.

GUENDA SI DICHIARA SINGLE – Guenda, però, nonostante questa situazione, continua a dichiararsi single. In una storia pubblicata su Instagram, parlando del gusto della pizza da lei scelto ha dichiarato: ”Cipolla e gorgonzola. E’ evidente che io sia single”.

LE SEGNALAZIONI DI GUENDA GORIA – Tenendo conto di alcune recentissime segnalazioni, Guenda Goria è stata avvistata alcuni giorni fa a Dairago, in provincia di Milano. Proprio qui abita il figlio adolescente di Telemaco, con il quale è stata avvistata la ragazza. Insomma, stando ad alcune fonti i due sarebbero molto vicini, ma preferiscono, per ora, non farlo sapere.