Grande Fratello Vip: i like di Serena ad Alessandro prima del suo ingresso nella casa

Una dei personaggi che sta facendo discutere in quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip è certamente Serena Enardu. La donna che fin dall’inizio ha tentato di riconquistare Pago, entrata in casa ha diviso in due il pubblico del reality. Nelle ultime ore, però, sono venuti a galla dei dettagli che non aiuterebbero affatto Serena a ricostruire il suo rapporto con il cantante.

IL CAPITOLO ‘ALESSANDRO’ – Nonostante le buone intenzioni della Enardu, sembra proprio che il pubblico non si sia affatto scordato di ciò che è accaduto a Temptation Island. All’interno del programma firmato Maria De Filippi, la donna ha conosciuto il tentatore Alessandro Graziani per cui aveva perso la testa. Il ragazzo, infatti, è stato poi uno dei motivi che ha portato Serena ha lasciare Pacifico.

I LIKE PICCANTI – Sembra, però, che il capitolo ‘Alessandro’ non sia stato chiuso del tutto, nonostante Serena stia cercando di farsi perdonare da Pago. Sono emersi, infatti, dei like che la donna avrebbe lasciato all’ex tentatore prima del Grande Fratello (molti di questi a dicembre, ma pare ci sia uno anche a gennaio). Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che ora Serena si trova in un momento delicato della sua storia con Pago. Inoltre nonostante la forte intesa tra Serena e Alessandro, tra i due, da quanto emerso, non è mai nato nulla una volta fuori dal programma. La reazione di Graziani all’entrata in casa di Serena è sembrata più una sorta di derisione nei confronti della sarda. Cosa accadrà ora che sono venuti a galla questi like? Come reagirà Pago?