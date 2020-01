Grande Fratello Vip, Ignazio Moser risponde ad Antonella Fiordelisi sulla presunta storia

Ignazio Moser, ex concorrente del GFVip e figlio del famoso Francesco Moser, è stato al centro del gossip dopo che Antonella Fiordelisi ha svelato di aver avuto una relazione con lui.

IGNAZIO RISPONDE AD ANTONELLA – La Fiordelisi svelò su Instagram di aver avuto una storia con Ignazio Moser, prima che quest’ultimo entro nella casa del GFVip. La ragazza, inoltre, aveva promesso ai fan ulteriori dettagli su questo flirt. Tuttavia, il fidanzato di Cecilia Rodriguez non rivelò mai nulla a riguardo. Durante l’intervista per il settimanale Mio, però, Ignazio ha dichiarato indirettamente di aver avuto tanti flirt di poca importanza: “Amicizia con un’ex? Io sono sempre stato molto deciso nei tagli, se vogliamo anche abbastanza crudele. Al di là del fatto che ho avuto una sola fidanzata. Per il resto ho avuto frequentazioni brevi, avventure, insomma: niente di serio”. Questa sembrerebbe una chiara risposta ad Antonella Fiordelisi che in questo periodo ha alzato un polverone per nulla.

IGNAZIO E CECILIA PRESTO PRESENTATORI – Nonostante il gossip, Ignazio si gode la sua storia con Cecilia Rodriguez e presto saranno conduttori del programma su MTV, Ex on the beach, in onda dal 22 gennaio.